Иванов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительное место рождения
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.
Дочь: Рикконен Вера Петровна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Михайловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.06.1918
Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область