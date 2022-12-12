Иванов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Пётр Иванович

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Место рождения

Оровка, Врудская волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оровка, Врудская волость, Ямбургский уезд
Предположительное место рождения
Рождение ребёнка
19.08.1902 ст.

Дочь: Рикконен Вера Петровна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.06.1918
Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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