Капуза Михаил Яковлевич 04.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капуза Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1957

Дата смерти

16.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1983

Жена: Капуза Валентина Ивановна

Оберовщина, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капуза Валентина Ивановна

Смерть
16.08.2009

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