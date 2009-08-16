Капуза Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1957
Дата смерти16.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1983
Оберовщина, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капуза Валентина Ивановна
Смерть
16.08.2009