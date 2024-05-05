Куликова (Святкина) Анна Айратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.08.2016
Место жительства
02.04.2024
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смена фамилии
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
ПГСХА