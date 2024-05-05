Куликова (Святкина) Анна Айратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Святкина) Анна Айратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1977 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Святкин Андрей Александрович

Мать: Святкина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
20.08.2016

Муж: не указан

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
19.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
02.04.2024
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смена фамилии
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
ПГСХА
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