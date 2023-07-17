Манцуров Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958
Рождение ребёнка
20.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1981
Сын: Манцуров Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1984
Дочь: Исаева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна