Манцуров Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манцуров Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958

Отец: Манцуров Алексей Дмитриевич

Мать: Манцурова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1981

Сын: Манцуров Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1984

Дочь: Исаева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Манцурова Елена Ивановна