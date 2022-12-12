Миронова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Миронов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно