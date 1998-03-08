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Федотов Герасим Федотович

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Место рождения

Казанская губерния, Ядринский уезд, д. Нижние Панклеи

Дата рождения

23.02.1909 ст.

Дата смерти

02.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанская губерния, Ядринский уезд, д. Нижние Панклеи
Рождение ребёнка
23.07.1948

Дочь: Федотова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Паргунькина Евдокия Андреевна

С.С.С.Р. Чувашская Республика. г. Чебоксары
Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Федотов Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Паргунькина Евдокия Андреевна

С.С.С.Р, Чувашская республика, г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паргунькина Евдокия Андреевна

Смерть
02.12.1969
Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары
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