Федотов Герасим Федотович
Место рожденияКазанская губерния, Ядринский уезд, д. Нижние Панклеи
Дата рождения23.02.1909 ст.
Дата смерти02.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Казанская губерния, Ядринский уезд, д. Нижние Панклеи
Рождение ребёнка
23.07.1948
Дочь: Федотова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Паргунькина Евдокия Андреевна
С.С.С.Р. Чувашская Республика. г. Чебоксары
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Федотов Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Паргунькина Евдокия Андреевна
С.С.С.Р, Чувашская республика, г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1969
Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары