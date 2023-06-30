Андреева (Морова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Морова) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1974

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1974

Отец: Моров Александр Васильевич

Мать: Морова Нина