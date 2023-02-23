Шигонов Григорий Васильевич
Место рожденияcело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Дата рождения25.01.1905
Дата смерти08.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
27.10.1923
Сын: Шигонов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна
cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шигонов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна
cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
26.10.1929
Сын: Шигонов Василий
Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна
Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1974
г. Хвалынск, Саратовская обл.
Причина смерти: нарушение кровообращения 3 степени