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Шигонов Григорий Васильевич

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Место рождения

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

08.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
27.10.1923

Сын: Шигонов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шигонов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
26.10.1929

Сын: Шигонов Василий

Мать ребёнка: Ефросинья Фроловна

Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1974
г. Хвалынск, Саратовская обл.
Причина смерти: нарушение кровообращения 3 степени
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