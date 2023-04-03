Андреева (Костюхина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
?.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно