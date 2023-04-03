Андреева (Костюхина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Костюхина) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
?.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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