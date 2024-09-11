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Борисов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1913

Дата смерти

03.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1913

Отец: Борисов Александр Иванович

Мать: Борисова (Красавина) Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Зацепина (Борисова) Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Лазаренко Маргарита Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1944

Жена: Лазаренко Маргарита Сергеевна

Рождение ребёнка
12.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазаренко Маргарита Сергеевна

Смерть
03.09.1976

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