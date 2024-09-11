Борисов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1913
Дата смерти03.09.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1913
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Зацепина (Борисова) Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Лазаренко Маргарита Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
12.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазаренко Маргарита Сергеевна
Смерть
03.09.1976