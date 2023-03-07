Мусихин Гаврило (Ганка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Гаврило (Ганка) Петров

Мусихин Гаврило (Ганка) Петров

avatar

Место рождения

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1633 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Мусихин Петр (Петрушка) Васильев

Мать: не указана

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close