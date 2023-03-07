Мусихин Гаврило (Ганка) Петров
Место рождениядер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Мусихин Петр (Петрушка) Васильев
Мать: не указана
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711