Папанова (Ащеулова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ащеулов Максим Павлович
Мать: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
24.05.1924
Сын: Папанов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папанов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папанов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папанова Агрофена Григорьевна
Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)
Смерть
Неизвестно