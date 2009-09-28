Папанова (Ащеулова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова (Ащеулова) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ащеулов Максим Павлович

Мать: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Папанов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папанов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папанов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папанова Агрофена Григорьевна

Отец ребёнка: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Смерть
Неизвестно
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