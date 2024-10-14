Дурнева (Овсянникова) Татьяна Константиновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дурнев Петр (Большой) Степанович1750 г.р.
Дети
Дурнев Матвей Петрович1773 г.р.
Дурнев Афанасий Петрович1785 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дурнева) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дурнева) Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович
Смерть
Неизвестно