Дурнева (Овсянникова) Татьяна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева (Овсянникова) Татьяна Константиновна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дурнев Петр (Большой) Степанович1750 г.р.
Дети
Дурнев Матвей Петрович1773 г.р.
Дурнев Афанасий Петрович1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дурнева) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дурнева) Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дурнев Матвей Петрович

Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Дурнев Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Дурнев Петр (Большой) Степанович

Смерть
Неизвестно

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