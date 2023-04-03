Антонова Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Матрона Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1869

Сын: Антонов Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Сын: Антонов Егор (Георгий) Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич

Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Антонов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич

Смерть
Неизвестно
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