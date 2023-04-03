Антонова Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1869
Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Сын: Антонов Егор (Георгий) Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич
Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Антонов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно