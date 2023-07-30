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Маслеников Василий Василевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Кудряшова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Масленикова Елизавета Фроловна

Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленикова Елизавета Фроловна

Смерть
1919