Маслеников Василий Василевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Кудряшова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Масленикова Елизавета Фроловна
Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919