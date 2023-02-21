Biouss Johan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBiouss Johan

Biouss Johan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бюс Генрих

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бюс Альфонс

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бюс Евгений Иванович

Мать ребёнка: ?

Тарту
Смерть
Неизвестно
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