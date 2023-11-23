Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Василий Иоакимов
Мать: Ксения Моисеева
Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно