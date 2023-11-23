Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Василий Иоакимов

Мать: Ксения Моисеева

Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close