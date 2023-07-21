Ахмылина Матрёна Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрат (Отец Матрёны)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1841
Дочь: Ахмылина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ахмылин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1842
Отец ребёнка: Ахмылин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно