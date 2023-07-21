Ахмылина Матрёна Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмылина Матрёна Кондратовна

Ахмылина Матрёна Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрат (Отец Матрёны)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1841

Дочь: Ахмылина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ахмылин Иван Дмитриевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.12.1842

Сын: Ахмылин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Ахмылин Иван Дмитриевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно