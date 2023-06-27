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(Бухлаева) Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

17.06.1881

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бухлаев Иван Прокофьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.06.1881