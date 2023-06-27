(Бухлаева) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти17.06.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бухлаев Иван Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.06.1881