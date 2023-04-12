Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутков Митрофан Никифоров
Отец ребёнка: Кутков Никифор Алексеев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутков Никифор Алексеев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутков Никифор Алексеев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Кутков Никифор Алексеев
Смерть
Неизвестно