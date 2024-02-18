Паламарчук Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паламарчук Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Паламарчук Александр Михайлович

Мать ребёнка: Паламарчук Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
11.03.1956

Сын: Паламарчук Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Паламарчук Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Осипова Жанетта Михайловна

Мать ребёнка: Паламарчук Наталья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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