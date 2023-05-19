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Колбунов Василий Парфенов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

22.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914

Отец: Колбунов (ковбунов) Парфен Сидоров

Мать: Колбунова Александра Васильева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
25.03.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбунов Николай Васильев

Мать ребёнка: Колбунова Марфа Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбунова Марфа Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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