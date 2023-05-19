Колбунов Василий Парфенов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения22.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
25.03.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбунов Николай Васильев
Мать ребёнка: Колбунова Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбунова Марфа Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно