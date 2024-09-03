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Афанасей Силантьевич

Место рождения

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Сила Прокофьевич

Мать: Катерина Осиповна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Ефросинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Катерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Артемий Афанасьевич

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Осип Афанасьевич

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: Афимья Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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