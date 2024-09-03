Афанасей Силантьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Сила Прокофьевич
Мать: Катерина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Ефросинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Катерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Артемий Афанасьевич
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Осип Афанасьевич
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: Афимья Ивановна
Смерть
Неизвестно