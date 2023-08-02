Алдатова (Есенова) Чишко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Есенова) Чишко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдатов Темир-Болат

Отец ребёнка: Алдатов Долотуко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулатова Гутаз

Отец ребёнка: Алдатов Долотуко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Долотуко

Смерть
Неизвестно