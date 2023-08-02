Алдатова (Есенова) Чишко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдатов Темир-Болат
Отец ребёнка: Алдатов Долотуко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулатова Гутаз
Отец ребёнка: Алдатов Долотуко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдатов Долотуко
Смерть
Неизвестно