Четверикова (Кондрашова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова (Кондрашова) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кондрашов Тимофей Исаевич

Мать: Кондрашова Мария Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Четверикова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Четвериков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Четвериков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Четверикова Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Четвериков Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Четверикова Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Гавриил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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