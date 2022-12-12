Четверикова (Кондрашова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Четверикова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Четвериков Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Четвериков Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Четверикова Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Четвериков Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Четверикова Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Четвериков Гавриил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно