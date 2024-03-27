Файзуллин Гайнулла
Место рожденияАзнакаевский р-н, с.Алькеево.
Дата рождения01.07.1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Фойзуллин Гайнулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1913 Место рождения: Татарская АССР, Азнакаевский р-н, д. Алькеево Место призыва: Азнакаевский РВК, Татарская АССР, Азнакаевский р-н Дата призыва: 01.09.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 18.08.1943 Причина выбытия: убит Дата документа: 01.05.1945 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Азнакаевского района Дело ист. информации: 11002279
Файзулин Гайнула Документ, уточняющий потери Место рождения: Татарская АССР, Азнакаевский р-н, д. Альпай Воинское звание: гв. красноармеец Последнее место службы: в/ч п/п 21581 Дата выбытия: 18.08.194... Показать все
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ôàéçóëëèí (Алмакаева) Дойма
Смерть
1943
Причина смерти: убит