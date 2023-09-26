Юрьева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Юрьев Николай Евстратович
Отец ребёнка: Юрьев Евстрат Алифанович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Юрьев Гаврила Евстратович
Отец ребёнка: Юрьев Евстрат Алифанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область