Юрьева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Юрьев Николай Евстратович

Отец ребёнка: Юрьев Евстрат Алифанович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Юрьев Гаврила Евстратович

Отец ребёнка: Юрьев Евстрат Алифанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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