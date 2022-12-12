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Григорий Семёнов

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Семён Васильев

Мать: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Жена: Лукия Исидорова

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - деревни Валадор-Докьи отданного в военную службу Симеона Васильева сын новокрещанин из вотяков Григорий Симеонов, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия И... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Лукия Исидорова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Смерть
Неизвестно
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