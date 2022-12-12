Григорий Семёнов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Семён Васильев
Мать: Анисья Епимахова
Бракосочетание
25.01.1857 ст.
Жена: Лукия Исидорова
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - деревни Валадор-Докьи отданного в военную службу Симеона Васильева сын новокрещанин из вотяков Григорий Симеонов, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия И... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Лукия Исидорова
по исповедным ведомостям
Смерть
Неизвестно