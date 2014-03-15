Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2014

Отец: Алексей

Мать: Алёна

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