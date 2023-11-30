Колесник Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Олег Владимирович

Колесник Олег Владимирович

avatar

Место рождения

пос. Старостеклянного спиртзавода Спасского района Рязанской области

Дата рождения

17.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1978

Отец: Колесник Владимир

Мать: Колесник (Коломиец) Лидия

Место жительства
Неизвестно
Крещение
1981
Крёстный: Николай Цуцаров
Бракосочетание
20.09.2003

Жена: Колесник (Буташева) Наталья

Свидетели: Алексей Савушкин и Елена Аграфонкина
Рождение ребёнка
18.02.2004

Сын: Колесник Макар

Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья

Рождение ребёнка
27.09.2008

Сын: Колесник Иван

Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья

Рождение ребёнка
18.12.2012

Сын: Колесник Ратибор

Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.