Колесник Олег Владимирович
Место рожденияпос. Старостеклянного спиртзавода Спасского района Рязанской области
Дата рождения17.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1978
Отец: Колесник Владимир
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1981
Крёстный: Николай Цуцаров
Бракосочетание
20.09.2003
Свидетели: Алексей Савушкин и Елена Аграфонкина
Рождение ребёнка
18.02.2004
Сын: Колесник Макар
Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья
Рождение ребёнка
27.09.2008
Сын: Колесник Иван
Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья
Рождение ребёнка
18.12.2012
Сын: Колесник Ратибор
Мать ребёнка: Колесник (Буташева) Наталья