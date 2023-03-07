Трофим Кириллов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти09.11.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1809
Сын: Логин Трофимов
Мать ребёнка: Фекла Игнатова
Рождение ребёнка
07.04.1813
Сын: Мартин Трофимов
Мать ребёнка: Фекла Игнатова
Рождение ребёнка
04.03.1817
Сын: Ефим Трофимов
Мать ребёнка: Фекла Игнатова
Рождение ребёнка
?.04.1818
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Фекла Игнатова
Рождение ребёнка
06.10.1822
Дочь: Устина Трофимова
Мать ребёнка: Фекла Игнатова
Бракосочетание
06.09.1826
Рождение ребёнка
15.05.1828
Сын: Константин Трофимов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Васильева
Рождение ребёнка
04.01.1831
Дочь: Рождественская Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Игнатова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1848