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Трофим Кириллов

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

09.11.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1809

Сын: Логин Трофимов

Мать ребёнка: Фекла Игнатова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1813

Сын: Мартин Трофимов

Мать ребёнка: Фекла Игнатова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.03.1817

Сын: Ефим Трофимов

Мать ребёнка: Фекла Игнатова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.04.1818

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Фекла Игнатова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1822

Дочь: Устина Трофимова

Мать ребёнка: Фекла Игнатова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.09.1826

Жена: Евдокия (Авдотья) Васильева

Рождение ребёнка
15.05.1828

Сын: Константин Трофимов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Васильева

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1831

Дочь: Рождественская Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Васильева

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Игнатова

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.11.1848
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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