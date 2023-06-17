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Кузнецова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2009

Сын: Кузнецов Артем Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
25.02.2017

Дочь: Кузнецова Алина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Леонидович