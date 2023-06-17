Кузнецова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2009
Сын: Кузнецов Артем Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
25.02.2017
Дочь: Кузнецова Алина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно