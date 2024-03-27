Чикина А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикина А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чикин Петр Красноармеец

Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чикин Сергей Рядовой

Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чикин Григорий Рядовой

Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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