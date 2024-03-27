Чикина А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чикин Сергей Рядовой
Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Чикин Алексей Матвеевич
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно