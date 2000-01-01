Казымов (Болгары) Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Агафия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1861

Сын: Казымов (болгары) Аврамий Елисеевич

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
17.10.1863

Сын: Казымов (болгары) Яков Елисеевич

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
13.10.1868

Дочь: Параскева Елисеевна

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

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