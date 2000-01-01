Казымов (Болгары) Агафия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1861
Сын: Казымов (болгары) Аврамий Елисеевич
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
17.10.1863
Сын: Казымов (болгары) Яков Елисеевич
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
13.10.1868
Дочь: Параскева Елисеевна
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно