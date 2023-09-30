Бусыгина (Муравьева ) (Муравьева) Анфиса Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Муравьева ) (Муравьева) Анфиса Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: Муравьев Галактион Корнилович

Мать: Муравьева (Рябкова) Клеопатра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Валентин Спиридонович

Рождение ребёнка
02.02.1968

Дочь: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Бусыгин Валентин Спиридонович

Рождение ребёнка
30.01.1970

Сын: Бусыгин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Бусыгин Валентин Спиридонович

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