Бусыгина (Муравьева ) (Муравьева) Анфиса Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1968
Дочь: Друганова (Бусыгина) Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Бусыгин Валентин Спиридонович
Рождение ребёнка
30.01.1970
Сын: Бусыгин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Бусыгин Валентин Спиридонович