Боровикова (--) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (--) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Федор

Рождение ребёнка
31.10.1830

Дочь: Боровикова Зиновья Федоровна

Отец ребёнка: Боровиков Федор

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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