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Докучаев Иван Николаевич

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Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.05.1881 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1881 ст.

Отец: Докучаев Николай Иванович

Мать: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
1881 год. Листы 286об.- 287. О родившихся. Дата рождения: 21 мая. Дата крещения: 24 мая. Имя родившегося: Иван. Родители. Крестьянский сын слободки Мячковой Николай Иванов Докучаев и законная его жен... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Докучаев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Докучаева Зоя Григорьевна

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Зоя Григорьевна

Смерть
1935
Сталинград
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