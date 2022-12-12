Докучаев Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1881 ст.
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
21.05.1881 ст.
Отец: Докучаев Николай Иванович
Мать: не указана
1881 год. Листы 286об.- 287. О родившихся. Дата рождения: 21 мая. Дата крещения: 24 мая. Имя родившегося: Иван. Родители. Крестьянский сын слободки Мячковой Николай Иванов Докучаев и законная его жен... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1907
Сын: Докучаев Валерий Иванович
Мать ребёнка: Докучаева Зоя Григорьевна
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Сталинград