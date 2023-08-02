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Чернов (Софронов) Василий Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чернов (софронов) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1874

Сын: Чернов (софронов) Федор Васильевич

Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Матвиенко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чернов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна