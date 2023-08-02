Чернов (Софронов) Василий Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Чернов (софронов) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1874
Сын: Чернов (софронов) Федор Васильевич
Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Матвиенко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Чернова (софронова) Ирина Ивановна