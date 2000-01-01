Шевченко Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шевченко Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Шевченко Прокоп Владимирович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шевченко Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Шевченко Прокоп Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934