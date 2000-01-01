Шевченко Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шевченко Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевченко Прокоп Владимирович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шевченко Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Шевченко Прокоп Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Прокоп Владимирович

Смерть
1934
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