Думрауф Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Думрауф ?
Мать: Думрауф Алефтина
Рождение ребёнка
11.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.03.2008
Похороны
Неизвестно
Белоярка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область