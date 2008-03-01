Думрауф Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумрауф Сергей

Думрауф Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Думрауф ?

Мать: Думрауф Алефтина

Рождение ребёнка
11.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Около ?.03.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Белоярка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close