Ударов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ударов Василий

Мать: Жена Первая

Смерть
Неизвестно
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