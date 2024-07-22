Орешкин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1918
Дата смерти01.03.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918
Отец: Орешкин Алексей
Мать: Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кралина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будылина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна
Смерть
01.03.1989
Москва