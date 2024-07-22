Орешкин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

01.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: Орешкин Алексей

Мать: Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кралина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будылина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Никоноровна

Смерть
01.03.1989
Москва

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