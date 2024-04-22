Александра Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Христофоровна

Место рождения

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд

Дата рождения

14.04.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1866 ст.

Отец: Христофор Карпов

Мать: Елена Кодратова

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Поручители Жених: Иван Матвеев и Федор Андреев Невеста: Игнатий Карпов и Петр Сыглов (?) Возврат ему 22, ей 18
Рождение ребёнка
26.12.1885 ст.

Дочь: Румянцева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Румянцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.

Дочь: Румянцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемники Василий Иванов и Гимперия (?) Прокофьева
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.

Сын: Румянцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемник Иван Христофоров
Рождение ребёнка
22.08.1896 ст.

Сын: Румянцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Выдано св-во 12.12.1944
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.

Сын: Румянцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемник сын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.

Сын: Румянцев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемник Николай Леонтьевич Царев Воинское звание - подполковник
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.

Дочь: Румянцева Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемник: дочь Дмитрия Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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