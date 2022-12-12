Хромцова (Кошкова) Капитолина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1964
Сын: Хромцов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Хромцов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Хромцов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Хромцов Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно