Хромцова (Кошкова) Капитолина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромцова (Кошкова) Капитолина Александровна

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Место рождения

Рогаткино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

12.07.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогаткино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Хромцов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Хромцов Борис Алексеевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Хромцов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Хромцов Борис Алексеевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромцов Борис Алексеевич

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