Шевцов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1968
Отец: Шевцов Анатолий
Мать: Шевцова Раиса
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Шевцова Алена Александровна
Мать ребёнка: Шевцова Наталья Валентиновна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевцова Наталья Валентиновна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область