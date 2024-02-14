Улитин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1972
Дата смерти14.02.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Бракосочетание
30.12.1993
Рождение ребёнка
25.07.1995
Мать ребёнка: Улитина (Кокорина) Валентина Александровна
п.Кулой Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.08.2006
Дочь: (Улитина) София Сергеевна
Мать ребёнка: Улитина (Кокорина) Валентина Александровна
г.Вельск Архангельской обл.
Смерть
14.02.2024
п.Кулой Архангельской обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
п.Кулой Архангельской обл