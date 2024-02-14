Улитин Сергей Васильевич 17.06.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улитин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1972

Дата смерти

14.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Улитин Василий Савватиевич

Мать: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

Бракосочетание
30.12.1993

Жена: Улитина (Кокорина) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
25.07.1995

Сын: Улитин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Улитина (Кокорина) Валентина Александровна

п.Кулой Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.08.2006

Дочь: (Улитина) София Сергеевна

Мать ребёнка: Улитина (Кокорина) Валентина Александровна

г.Вельск Архангельской обл.
Смерть
14.02.2024
п.Кулой Архангельской обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
п.Кулой Архангельской обл

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