Черных Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Черных Александр Стефанович
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Черных Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Черных Мефодий Стефанович
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Черных Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно