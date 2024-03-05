Черных Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Черных Александр Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Черных Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Черных Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Черных Иван Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Черных Роман Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Черных Федор Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Черных Мефодий Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Черных Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Черных Стефан Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Стефан Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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