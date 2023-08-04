Андрюшин Артём Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978
Рождение ребёнка
20.11.2001
Сын: Андрюшин Даниил Артёмович
Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
08.01.2007
Сын: Андрюшин Станислав Артёмович
Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
08.01.2007
Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно