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Андрюшин Артём Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: Андрюшин Николай Петрович

Мать: Андрюшина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.2001

Сын: Андрюшин Даниил Артёмович

Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
08.01.2007

Сын: Андрюшин Станислав Артёмович

Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
08.01.2007

Сын: Андрюшин Павел Артёмович

Мать ребёнка: Андрюшина Светлана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрюшина Светлана Валерьевна