Казакова (Черепанова) Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Казакова) Агафья Львовна
Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Казакова) Афимья Львовна
Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Казакова) Дарья Львовна
Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Казакова Парасковья Львовна
Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович
Смерть
Неизвестно