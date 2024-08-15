Казакова (Черепанова) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Черепанова) Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Аверкий Львович

Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Лев Сидорович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Казакова) Агафья Львовна

Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Казакова) Афимья Львовна

Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Казакова) Дарья Львовна

Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Казакова Парасковья Львовна

Отец ребёнка: Казаков Лев Сидорович

Смерть
Неизвестно

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