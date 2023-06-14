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Плотников Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1902

Дата смерти

24.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1902

Отец: Плотников Григорий Михайлович

Мать: Плотникова Елизавета

Рождение ребёнка
24.10.1930

Сын: Плотников Виктор Павлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1932

Сын: Плотников Виталий Павлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1935

Сын: Плотников Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1942

Дочь: Ближенская Лилия Павловна

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1944

Сын: Плотников Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.04.1957