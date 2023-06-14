Плотников Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1902
Дата смерти24.04.1957
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1902
Рождение ребёнка
24.10.1930
Сын: Плотников Виктор Павлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1932
Сын: Плотников Виталий Павлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1935
Сын: Плотников Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1942
Дочь: Ближенская Лилия Павловна
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1944
Сын: Плотников Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Смерть
24.04.1957